"Parker Solar Probe" Quelle: dpa

Der Stopp sei angeordnet worden, weil eine Unregelmäßigkeit während der letzten Minuten des Countdowns beobachtet wurde, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Am Samstag war das Zeitfenster für den Start abgelaufen. Die "Parker Solar Probe" sollte ursprünglich zwischen 9.33 und 10.38 Uhr (MESZ) starten - an Bord einer "Delta IV Heavy"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten Venus soll sie Richtung Sonne fliegen, von der die Erde durchschnittlich rund 150 Millionen Kilometer entfernt ist.