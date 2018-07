VW will mit Elektroautos in den Carsharing-Markt einsteigen. Quelle: Andreas Arnold/dpa

VW will größer in den wachsenden Carsharing-Markt einsteigen und plant erste Angebote in Deutschland im kommenden Jahr. "Wir sind der Überzeugung, dass der Carsharing-Markt noch Potenzial hat", sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann.



Die Flotte des neuen Angebots soll komplett aus Elektrofahrzeugen bestehen. Zudem will VW auch Elektro-Roller und E-Tretroller anbieten. Im Jahr 2020 will der Autobauer das Angebot auch auf europäische, nordamerikanische und asiatische Metropolen ausdehnen.