Die ersten Klima-Aktivisten waren am Morgen in Berlin unterwegs.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit einem Fahrrad-Korso haben am Morgen in Berlin die Demonstrationen für mehr Klimaschutz begonnen. Zur größten Demonstration erwarten die Veranstalter 10.000 Teilnehmer. Sie startet um 12 Uhr am Brandenburger Tor. In Frankfurt blockierten Aktivisten Straßen, auch in Bremen kam es zu Straßenbesetzungen.



Bundesweit wollen heute Hunderttausende Menschen in mehr als 500 Städten für mehr Klimaschutz auf die Straßen gehen. Dies ist Teil eines globalen Aktionstags, der zuvor bereits in Australien begonnen hatte.