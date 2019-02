Stahlarbeiter streiken für mehr Geld und freie Zeit.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Im festgefahrenen Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie beginnt die IG Metall heute mit einer Serie von Warnstreiks. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen sind zunächst Beschäftigte von ThyssenKrupp in Dortmund.



In den kommenden zwei Wochen soll es dann weitere Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Hessen geben. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und eine zusätzliche Urlaubsvergütung von 1.800 Euro.