Aktuell sind die Regionen im Osten deutlich stärker vom Azubimangel betroffen. Alexander Burstedde, Institut der deutschen Wirtschaft

Gibt es in westdeutschen Großstädten wie Heidelberg, Bonn oder Freiburg pro 100 Beschäftigte mit Berufsausbildung mehr als zehn Azubis, sind es in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands meist weniger als fünf. Alexander Burstedde vom Institut der deutschen Wirtschaft: "Aktuell sind die Regionen im Osten deutlich stärker vom Azubimangel betroffen. Aber das ist einfach nur so, weil sie schon länger unter Abwanderung leiden. In westdeutschen Regionen gibt es auch Abwanderung und über kurz oder lang sieht es dann dort genauso aus wie in Ostdeutschland."