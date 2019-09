Facebook strebt die Geräte-Steuerung mit Gedanken an. Archivbild

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Facebook hat ein Start-up gekauft, das Geräte mit Gedanken steuern lassen will. Die Firma Ctrl-Labs verwendet dafür ein Armband, das die neuronalen Signale auf dem Weg zu den Muskeln erkennen und in Computer-Befehle umwandeln kann. Auf diese Weise könne man dann zum Beispiel ein Foto mit einem Freund nur durch den Gedanken daran teilen, so Facebook-Manager Andrew Bosworth.



Bosworth nannte keinen Kaufpreis. Der Finanzdienst Bloomberg schrieb, Facebook zahle zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar.