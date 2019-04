Das funktioniert ähnlich wie Paypal oder Onlinebanking. Als M-Pesa 2007 in Kenia an den Start ging, war das Mobilfunknetz gut ausgebaut, jedoch hatten die wenigsten Kenianer ein Smartphone. Deshalb ist M-Pesa an die SIM-Karte gebunden, auf die Nutzer Bargeld einzahlen. Dafür brauchen sie weder eine Internetverbindung noch ein Bankkonto. Geben sie die Nummer eines Ladens, den Preis und ihr Passwort ein, wird das Geld von ihrem M-Pesa-Konto auf das des Ladeninhabers überwiesen. So muss niemand mehr Bargeld mit sich tragen - denn das kann mancherorts gefährlich sein.