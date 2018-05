Immer mehr Matratzen werden im Internet gekauft. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Start-ups mischen den deutschen Matratzenhandel auf. Laut Branchenverband haben sich Newcomer wie Emma oder Casper, die Matratzen vor allem übers Internet vertreiben, in nur drei bis vier Jahren rund zehn Prozent des Branchenumsatzes gesichert. Der Verkauf in Kaufhäusern sei dagegen rückläufig, sagte Ulrich Leifeld vom Fachverband der Matratzen-Industrie.



Jährlich wird in Deutschland rund eine Milliarde Euro für Matratzen ausgegeben, erklärten der Fachverband und der Handelsverband Textil.