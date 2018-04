Alexander Gerst soll im Juni zur ISS reisen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Astronaut Alexander Gerst will auch bei seinem zweiten Aufenthalt im All intensiv über seine Erlebnisse berichten. Sieben Wochen vor seinem Start zur Internationalen Raumstation ISS kündigte der 41-Jährige an, viele Fotos und Gedanken über die sozialen Medien "nach unten" zu schicken.



Allerdings werde er in der zweiten Hälfte der Mission "Horizons" als Kommandant der ISS-Crew mit vielen zusätzlichen Aufgaben eingespannt sein. Gerst wird der erste deutsche ISS-Commander im Weltall sein.