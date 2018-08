Tower des Flughafens Hannover. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am Flughafen Hannover läuft der Betrieb wieder. Nach rund neun Stunden Sperrung wegen eines Hitzeschadens startete am Morgen das erste Flugzeug in Richtung Amsterdam, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Zuvor waren bereits mehrere Flugzeuge gelandet.



Es komme aber nach wie vor zu Ausfällen und Verspätungen, sagte die Sprecherin. Der Flugbetrieb war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten.