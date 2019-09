Eine Stasi-Akte in der Außenstelle Gera. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die AfD sorgt sich um den einfachen Zugang zu Stasi-Akten in den östlichen Bundesländern. Jeder solle weiter "in dem bisherigen heimatnahen Umfang" Zugang zu den Akten der Stasi-Unterlagenbehörde haben, heißt es in einem Änderungsantrag der AfD-Fraktion. Die dezentrale Organisation müsse bleiben.



Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, die zwölf Außenstellen auf je einen Archiv-Standort pro ostdeutschem Bundesland zu reduzieren. Beratungen und Antragstellungen seien aber weiter an allen Standorten möglich.