Der US-Präsident sprach zudem diverse außenpolitische Themen an. Trump will die Anzahl der US-Soldaten in Afghanistan reduzieren. Seine Regierung führe diesbezüglich konstruktive Gespräche, auch mit den Taliban. "Wir wissen nicht, ob es zu einer Einigung kommt, aber nach 20 Jahren Krieg ist die Zeit gekommen, sich wenigstens um Frieden zu bemühen."



Bereits Ende diesen Monats will Trump sich mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Das zweite Aufeinandertreffen der beiden Staatschefs soll am 27. und 28. Februar in Vietnam stattfinden.