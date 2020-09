Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär. Archivbild

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Nato will in diesem Jahr auf die Stationierung von atomwaffenfähigen russischen Marschflugkörpern in Europa reagieren. "Wenn es um die SSC-8 geht, werden wir an Luftverteidigungs- und Flugkörperabwehrsystemen arbeiten, an konventionellen Waffen, an erhöhter Alarmbereitschaft und einer Verlängerung der Vorwarnzeiten", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.



Zudem betonte er, dass die Nato keine neuen landgestützten Atomraketen in Europa stationieren wolle. Außerdem wolle man die Rüstungskontrolle stärken.