Nur 72,2 Prozent der Fernzüge waren im November 2019 pünktlich.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Bahnkunden hatten im November mit zahlreichen Verspätungen zu kämpfen. Laut Bahn kamen nur 72,2 Prozent der Fernzüge pünktlich. Als pünktlich wird ein Zug gewertet, der weniger als sechs Minuten zu spät eintrifft. Das ist der dritte Rückgang der Pünktlichkeit in Folge seit August, nur im Juni lag der Monatswert in diesem Jahr niedriger.



Aber verglichen mit November 2018 schnitt die Bahn rund 1,8 Prozentpunkte besser ab. Sonderereignisse wie ein Trafobrand in München hätten eine Verbesserung aber nicht möglich gemacht.