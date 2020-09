Polizisten am Hauptbahnhof in Mainz. Archivbild

In Deutschland sind in den ersten acht Monaten des Jahres bereits fast 12.500 rechtsextreme Straftaten registriert worden. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linken hervor. Danach zählte die Polizei von Januar bis August 12.493 Delikte "mit politisch rechts motiviertem Hintergrund", darunter 542 Gewalttaten.



Allein im August wurden 1.106 rechtsextreme Straftaten gemeldet, davon 153 in Sachsen, 137 in Brandenburg und 133 in Berlin. 38 Menschen wurden von rechtsextremen Gewalttätern verletzt.