Deutschland hat mit 5,6 Prozent die niedrigste Jugendarbeitslosenquote in Europa und blickt auch traditionell auf niedrige Werte zurück. Aber was wird hierzulande anders gemacht als in anderen Staaten?



Der Vorteil für sehr viele deutsche Auszubildende: In der Lehre wird bei uns nicht nur rein theoretisches Wissen vermittelt, es gibt auch einen hohen Praxisteil. So fällt der Übergang in den regulären Arbeitsmarkt nach der Ausbildung leichter. Gleichzeitig haben junge Leute einen erschwerten Zugang zu Arbeitslosenleistungen - dies soll den Anreiz erhöhen, sich eine Ausbildung zu suchen.



Für Jugendliche, die keinen Platz finden, gibt es einen eher langfristigen Ansatz. Mit qualifizierenden Maßnahmen oder dem Erreichen höherer Schulabschlüsse soll der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. In der Regel trifft die Arbeitslosigkeit nämlich eher gering qualifizierte Jugendliche.