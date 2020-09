Stimmabgabe zur Europawahl. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Senioren haben in Deutschland die Europawahl entschieden - weil es immer mehr von ihnen gibt und weil noch immer mehr von ihnen wählen gehen. Das zeigt eine repräsentative Wahlstatistik, die Bundeswahlleiter Georg Thiel vorstellte.



Mit 23,3 Millionen Menschen war demnach über ein Drittel (37,9 Prozent) der Wahlberechtigten 60 oder älter. Nur 14 Prozent der Wahlberechtigten waren unter 30. Die Wahlbeteiligung war bei den 60- bis 69-Jährigen mit 66,4 Prozent am höchsten und bei den 25- bis 29-Jährigen mit 54 Prozent am geringsten.