Jeder vierte Bürger wird nach einer Berechnung in 20 Jahren alleine wohnen. Die Zahl der Einpersonenhaushalte werde von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen, teilte das Statistische Bundesamt mit. So werden 24 Prozent aller in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen.



Im Jahr 2018 waren es 21 Prozent - so lebte etwa jeder Fünfte allein. Im Schnitt zählte jeder Haushalt 1991 noch 2,3 Menschen, 2018 waren es 2,0. Bis 2040 sollen es 1,9 Personen sein.