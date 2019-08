Etwa zwei Drittel aller Fahrradunfälle seien Zusammenstöße mit Autos. "Hauptschuld trägt in den allermeisten Fällen (75 Prozent) der Autofahrer." Der ADFC fordere "daher beim Ausbau der Radinfrastruktur besonders Augenmerk auf Kreuzungen und Einmündungen".



Die im ersten Halbjahr gesunkene Zahl der Unfalltoten insgesamt muss laut Brockmann nicht bedeuten, dass auch am Ende des Jahres diese Zahl niedriger liegt als 2018, wo 3.245 Unfalltote gezählt wurden. Es komme auch darauf an, ob schönes Wetter Motorradfahrer locke. "Jeder fünfte Unfalltote in Deutschland ist ein Motorradfahrer."