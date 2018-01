Die meisten Inobhutnahmen mit 41 Prozent endeten bei den Kindern unter 14 Jahren mit der Rückkehr zu den Sorgeberechtigten oder in einer Pflegefamilie beziehungsweise einem Heim (28 Prozent). Die Jugendlichen kehrten laut Statistik dagegen deutlich seltener zu den Sorgeberechtigten zurück (13 Prozent). Bei ihnen leitete das Jugendamt am häufigsten eine erzieherische Hilfe in einer Pflegefamilie, einem Heim beziehungsweise einer betreuten Wohnform ein (26 Prozent). Andere Jugendliche kamen in die Jugendpsychiatrie oder in ein Krankenhaus (24 Prozent).