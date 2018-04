Der Preiskampf im deutschen Lebensmittelhandel ist abgeflaut. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Egal ob Milch, Fisch oder Obst: Lebensmittel sind in den vergangenen zwölf Monaten teurer geworden. Der Preisanstieg liegt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit rund drei Prozent fast doppelt so hoch wie die Inflationsrate. Thunfisch ist zum Beispiel bis zu 30 Prozent teurer geworden.



Zwei Gründe dafür nennt Handelsexperte Matthias Queck von Retailytics: Im Lebensmittelhandel sei die Zeit der Rotstift-Aktionen vorbei. Zudem seien Verbraucher in der Regel bereit, mehr auszugeben.