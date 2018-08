Die meisten Verfahren gab es in Medizin-Berufen. Symbolbild Quelle: Patrick Seeger/dpa

Immer häufiger werden im Ausland erworbene Berufsabschlüsse in Deutschland akzeptiert. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2017 21.800 ausländische Abschlüsse vollständig (13.600) oder teilweise (8.200) anerkannt. Das waren knapp 14 Prozent mehr als 2016.



"Am häufigsten wurden Anträge von Personen bearbeitet, die ihre Ausbildung in Syrien abgeschlossen haben", so das Amt. Die mit großem Abstand meisten Verfahren betrafen medizinische Berufe wie Ärzte, Pfleger oder Physiotherapeuten.