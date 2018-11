Milliarden-Schulden belasten die deutschen Kommunen. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die saarländischen Kommunen sind die am meisten verschuldeten in Deutschland. Dort entfielen Ende vergangenen Jahres auf jeden Einwohner rechnerisch 6.844 Euro kommunale Schulden. Dahinter lagen Hessen (5.189 Euro) und NRW (4.555 Euro), teilte das Statistische Bundesamt mit.



Die wenigsten Pro-Kopf-Schulden wiesen die Kommunen in Bayern (2.378 Euro) und Sachsen (2.567 Euro) auf. Insgesamt standen Deutschlands Kommunen Ende 2017 mit 269,2 Milliarden Euro in der Kreide (3.519 Euro pro Kopf).