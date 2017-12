Generell gilt: Auf dem Land gibt es mehr Kinder als in den Städten. In den Stadtstaaten lag die Kinderlosenquote bei 28 Prozent, Spitzenreiter ist Hamburg. In Schleswig-Holstein haben die wenigsten Frauen Kinder, im Saarland die meisten. In den ostdeutschen Bundesländern ist dagegen die Gruppe der Frauen, die in dieser Altersgruppe auf Nachwuchs verzichten, ziemlich stabil: Die Quote liegt bei elf bis 13 Prozent.