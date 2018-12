Es gibt mehr ältere Single-Frauen als Sinlge-Männer in dem Alter.

Fast jede zweite Frau über 65 lebt allein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wohnten 2017 in Deutschland 45 Prozent aller Seniorinnen ohne Partner in einem eigenen Haushalt. Der Anteil bei Männern in dieser Altersgruppe liegt wesentlich niedriger: bei 20 Prozent.



Unter den älteren Menschen insgesamt hatten Alleinlebende einen Anteil von 34 Prozent. Mit höherem Alter steigt der Anteil der Alleinlebenden - wobei auch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern größer werden.