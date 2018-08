Der Arbeitsmarkt war im vergangenen Jahr laut Statistiker stabil. Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 116.000 zusätzliche reguläre Jobs entstanden. Die Zahl der Erwerbstätigen in einem unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis erhöhte sich auf rund 25,8 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.



Zugleich legte die Zahl der Menschen in sogenannter atypischer Beschäftigung leicht auf gut 7,7 Millionen zu. Darunter verstehen die Statistiker Leiharbeiter, befristet oder geringfügig Beschäftigte.