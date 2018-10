Jedes dritte Kind unter drei Jahren geht in eine Kita. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Immer mehr Eltern schicken ihre Kleinkinder in eine Kita. 789.600 Kinder unter drei Jahren besuchten zum Stichtag 1. März 2018 in Deutschland eine Tageseinrichtung, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das sind rund 27.200 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.



Der Zuwachs schwächte sich aber ab: Im Jahr zuvor hatte das Plus noch 42.800 betragen. Die Betreuungsquote stieg von 33,1 Prozent im vergangenen Jahr auf 33,6 Prozent zum jüngsten Stichtag.