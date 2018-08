Handy-Geklingel statt Glockenläuten in der Schweiz. Quelle: Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

"God is calling", so lautete der Kommentar von Touristen auf das Handy-Geklingel aus dem Glockenturm einer Schweizer Kirche. Zwei Wochen lang sollen in der Peterskapelle in der Altstadt von Luzern Handy-Töne aus dem Glockenturm erschallen.



Die Idee stammt von zwei Kunststudentinnen. Der Handyton werde täglich mindestens drei Mal, wohl aber öfter ertönen, sagte eine der Künstlerinnen der Schweizer Agentur Keystone-sda. Mit dem Projekt "Zeitzeichen" wollten sie Passanten irritieren.