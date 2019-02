Nissan baut neuen SUV nicht im Werk in Sunderland. Archivbild

Der japanische Automobilhersteller Nissan wird die nächste Generation seines SUV-Modells X-Trail für den europäischen Markt in Japan statt in England bauen. Wenige Wochen vor dem am 29. März anstehenden EU-Austritt Großbritanniens teilte Nissan mit, man wolle die Produktion im Werk in Kyushu zusammenführen.



Nach einer früheren Ankündigung sollte das Modell in Sunderland im Nordosten Englands gebaut werden. Andere Planungen seien von dieser Entscheidung nicht betroffen, hieß es.