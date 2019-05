Von Insekten verschmäht: Schotter im Vorgarten

Keine Biene weit und breit, keine bunten Blumen oder auch keine Singvögel: Grau und trist sehen die meisten Stein- und Schottergärten aus, ab und zu ragen vielleicht ein paar exotische Pflanzen zwischen den Steinen hervor. Längst sorgen die pflanzenarmen Gärten für Spott im Internet. So präsentiert die Facebook-Seite "Gärten des Grauens" - getreu dem Motto: Je grauer und steiniger ein Vorgarten, desto besser - auf satirische Art die besten Bilder von Schottergärten.



Doch auch in der realen Welt schwelt eine Debatte, und der Widerstand gegen die Steinwüsten wächst. Nachdem bereits zahlreiche Umweltverbände angesichts des Artensterbens vor den Folgen dieser Ödnis gewarnt haben, schlagen jetzt auch Umweltminister der Länder Alarm: Auf ihrer Konferenz am Donnerstag und Freitag in Hamburg wollen sie die Bundesregierung zu einer Kampagne für insektenfreundliche Privatgärten bewegen.