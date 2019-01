Hinter einem Räumfahrzeug staut sich auf der A9 der Verkehr.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Starke Schneefälle lähmen den Verkehr in weiten Teilen Bayerns. Wegen eines querstehenden Transporters auf der Autobahn 8 brauchten Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr viel Geduld. Die Autobahn wurde laut Polizei in Richtung München bei Friedberg voll gesperrt.



Auf der A9 im Norden Münchens gab es einen Stau von über 20 Kilometern. In Oberfranken kam es zu mehreren Unfällen. Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fielen auf den Strecken südlich von München einige Verbindungen aus.