Einige der Maßnahmen sollen schnell Wirkung zeigen, wie die Verbesserung der Sicherheitskontrollen. Die größte Baustelle ist allerdings der mit dem zunehmenden Flugverkehr immer dichtere Luftraum über Europa mit einer Personalknappheit bei den Fluglotsen. Auch in den nächsten Jahren werden Verspätungen ein Thema sein. Die Flugsicherung kommt nicht hinterher mit der Ausbildung der Lotsen, so lange das Wachstum des Luftverkehrs weiter so positiv bleibt, meint Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler, Professorin an der Fachhochschule Frankfurt.



Die Deutsche Flugsicherung besetzt zwar alle Ausbildungsplätze. Es dauere aber drei bis vier Jahre, neue Fluglotsen auszubilden. "Wir haben in diesem und werden auch im nächsten Jahr 120 Fluglotsen ausbilden und sind damit an unserer Kapazitätsgrenze. Wir müssen massiv in den Zweischichtbetrieb reingehen im nächsten Jahr. Wir bilden von morgen 7 bis abends 11 Uhr Fluglotsen aus", versichert Otto Fischer, Leiter der Akademie der Deutschen Flugsicherung.