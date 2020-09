Überflutetes Gebiet einer Goldmine.

Quelle: RIA Novosti/XinHua/dpa

Mindestens 15 Menschen sind bei einem Dammbruch in der sibirischen Region Krasnojarsk in Russland ums Leben gekommen. Weitere 13 galten laut Zivilschutz als vermisst. Die Zahl der Verletzten wurde mit 14 angegeben.



Der zu einer Goldmine bei der Siedlung Schtschetinkino gehörende Staudamm am Fluss Sejba war in der Nacht aus noch unbekannter Ursache gebrochen. Die Fluten erfassten zwei Wohnhäuser von Arbeitern. Die Behörden untersuchen, ob in der Mine alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.