Kilometerlang staut sich der Verkehr auf der A5. Symbolbild

Quelle: Jürgen Mahnke/dpa

Der ADAC rechnet am Wochenende mit einer vergleichsweise ruhigen Lage auf Deutschlands Straßen. Reisende dürften relativ gut durchkommen, sagte ein Sprecher. Am Montag und am Heiligabend werde es kaum Probleme geben.



"Der Freitagnachmittag ist der verkehrsreichste Tag über die Feiertagswoche, weil da der Berufsverkehr und der Reiseverkehr zusammenfallen", hieß es. Am Samstag werde es dann eine zweite Reisewelle geben. "Das betrifft aber eher diejenigen, die ganz klassisch in den Urlaub starten."