"Es macht mich nachdenklich, dass immer häufiger faschistische Symbole wieder auftauchen", so Verona. Insbesondere störe ihn, wenn Jugendliche so etwas an symbolischen Orten verwenden. "Also, wenn ein Jugendlicher an einem Ort, wo im Zweiten Weltkrieg durch Hitlers Truppen Massenmorde verübt wurden, den Hitlergruß macht - da finde ich es notwendig, dass eine virtuelle weltweite Gemeinschaft so stark wird, um solche negativen Tendenzen zu bekämpfen. Die Bürger sollen in ihrem Umfeld die Werte der Charta vertreten."