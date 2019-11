Ich bin dann also direkt in eine Situation gekommen, die absolut ungesund war, die sofort rote Flaggen gezeigt hat. Stef

Stef: "Er ist dann schon mal nach Arizona vorgezogen, um alles zu organisieren und sich in der Station einzuleben. Ich habe in der Zeit bei seiner Familie gelebt, sechs Wochen lang. Währenddessen fing er wohl schon an Poker zu spielen. Ich bin dann sechs Wochen später nach Arizona nachgeflogen und wurde quasi schon am Flughafen mit den Worten begrüßt 'Hey, ich hab ein super tolles neues Hobby, ich spiele Poker!' Er war dann eigentlich schon richtig drin in der Sucht. Ich bin also direkt in eine Situation gekommen, die absolut ungesund war, die sofort rote Flaggen gezeigt hat."