Serpil Midyatli löst Ralf Stegner als Chef der Nord-SPD ab.

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die SPD in Schleswig-Holstein wird erstmals von einer Frau geführt, der Landtagsabgeordneten Serpil Midyatli. Auf einem Landesparteitag wurde die 43-Jährige gestern in Norderstedt zur Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Ralf Stegner gewählt.



Sie war die einzige Kandidatin. Stegner hatte nach zwölf Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Vorsitzender der Landtagsfraktion und Vizechef der Bundespartei will er aber bleiben.