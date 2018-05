Ralf Stegner ist unglücklich mit dem Kompromiss mit der CSU. Quelle: Michael Kappeler/dpa

SPD-Vize Ralf Stegner hat eingeräumt, die Migrations-Einigung mit der Union sei in Teilen unerfreulich. "Kein Sozi wünscht sich, Kompromisse mit der CSU in der Flüchtlingspolitik machen zu müssen - ist immer schmerzhaft", schrieb er an Parteimitglieder.



Union und SPD hatten zuvor einen Streitpunkt bei den Koalitionsverhandlungen abgeräumt. Dabei ging es um die Auslegung eines Maximalwerts für die Zuwanderungszahlen. Nun soll es bei den Formulierungen aus dem Sondierungspapier bleiben.