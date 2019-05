Kühnert stieß mit seinen Forderungen auch in der SPD eine lebhafte Debatte an. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil distanzierte sich deutlich. Die "gesellschaftliche Utopie" Kühnerts sei "nicht meine und auch keine Forderung der SPD". Angesichts scharfer Kritik aus Union und FDP fügte Klingbeil allerdings hinzu, er rate "zu mehr Gelassenheit in der Diskussion".



Das wiederum sah der Sprecher der Konservativen in der SPD, Johannes Kahrs, anders. Er schrieb auf Twitter: "Was für ein grober Unfug. Was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein."