Aktivistin Carola Rackete. Archivbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Trotz ihrer Verhaftung und einem laufenden Verfahren in Italien hält sich Carola Rackete für Seenotrettungen der Hilfsorganisation Sea-Watch bereit. "Ich stehe weiter auf der Adressliste, die bei Notfällen abgearbeitet wird", sagte sie. Es könne also durchaus sein, dass sie im Sommer im Mittelmeer unterwegs sei. "Geplant ist es aber nicht."



Trotz Verbots der Behörden steuerte sie im Juni die "Sea-Watch 3" mit Geflüchteten in den Hafen von Lampedusa. Sie wurde festgenommen, unter Hausarrest gestellt und wieder frei gelassen.