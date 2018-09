Vor allem Kraftstoffe trugen zu den höheren Energiekosten bei. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Steigende Energiepreise haben die Inflation in Deutschland auch im August angetrieben. Das Verbraucherpreisniveau kletterte wie im Juli um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt mit. Es war bereits der vierte Monat in Folge mit einer 2 vor dem Komma.



Angetrieben wurde die Teuerung vor allem durch höhere Energiekosten (plus 6,9 Prozent). Mehr ausgeben mussten Verbraucher zudem für Nahrungsmittel (plus 2,5 Prozent), teilten die Statistiker mit.