Heizöl Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland müssen in diesem Jahr erheblich mehr Geld für Rohöl und damit auch Ölprodukte ausgeben. Laut der jüngsten Einfuhrstatistik hat Deutschland bis zum August 59,4 Millionen Tonnen Rohöl importiert, das sind 1,3 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.



Dennoch erhöhte sich die Ölrechnung für die ersten acht Monate um 28 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro. Die höheren Preise machen sich auch an der Tankstelle und beim Heizölkauf bemerkbar.