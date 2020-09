Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU). Archivbild

Quelle: Jonathan Borg/AP/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer wird heute zu Gesprächen zur Flüchtlingskrise in Athen erwartet. Bei einem Treffen mit dem Bürgerschutz- sowie dem Migrationsminister Griechenlands soll es um die steigenden Flüchtlingsankünfte in der Ägäis und die schlechte Situation in den Flüchtlingslagern auf den Inseln gehen. Auch EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos nimmt daran teil.



Zuvor hatte sich Seehofer in Ankara mit den zuständigen türkischen Ministern getroffen, um über den Flüchtlingspakt mit der EU zu beraten.