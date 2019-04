Mietshäuser in Hamburg. Archivbild

Quelle: Marcus Brandt/dpa

In der Debatte über Wohnungsnot und steigende Mieten hat sich Bundesjustizministerin Katarina Barley für eine höhere Besteuerung von Vermietungsportalen im Internet ausgesprochen.



"Online-Vermietungsplattformen wie Airbnb treiben die Preise in begehrten Städten zum Teil massiv in die Höhe", sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dabei zahlen sie viel weniger Steuern als Hotels und Hostels." Das müsse sich ändern, forderte sie.