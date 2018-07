US-Präsident Trump kritisierte die Öl-Förderpolitik. (Symbolbild) Quelle: Ali Haider/EPA/dpa

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Mehrere Sorten des Rohstoffes wurden deutlich teurer.



Unterdessen hat ein OPEC-Vertreter jüngsten Vorwürfen des US-Präsidenten Donald Trump gegen das Kartell widersprochen. Die OPEC unternehme gemeinsam mit verbündeten Staaten alles, was in ihrer Macht stehe, um eine Angebotsverknappung und damit weiter steigende Ölpreise auf dem Weltmarkt zu vermeiden, sagte der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail Al Mazroui.