Immer mehr alte Diesel werden nach Osteuropa verkauft. Quelle: Marijan Murat/dpa

Angesichts der Diskussion über Fahrverbote für Dieselautos in Deutschland werden mehr ältere Pkw ins Ausland verkauft. Die Zahl stieg von rund 197.000 im Jahr 2016 um gut 18 Prozent in 2017 auf 233.000, wie die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf die Außenhandelsstatistik berichtete. Besonders zugenommen haben die Verkäufe nach Osteuropa.



Die Ausfuhr alter Diesel in die Ukraine verdoppelte sich 2016 auf 16.000 Wagen. Die Zahl der verkauften Benziner verringerte sich von 178.000 auf 176.000.