Rucht: Es gibt Proteste, die müssen friedlich sein, weil sie sonst keinerlei Glaubwürdigkeit hätten, zum Beispiel Friedensdemos. Gewalt würde die eigenen Ziele konterkarieren. Aber in Frankreich stellen sich Demonstranten oft in die Tradition der Französischen Revolution, Gewalt erscheint so als legitimes Mittel. Viele Proteste sind nicht auf Gewalt angelegt, trotzdem kommt es situativ dann zu Gewalt, vor allem im Zusammenspiel mit der Polizei. Von gewalttätigen Demonstranten wissen wir, dass es nicht allen um Politik geht. Viele junge Männer sind tatendurstig und erlebnishungrig. Die werfen dann Steine auf Polizisten aus purer Lust, aus einem Rausch heraus. Mit den Zielen der eigentlichen Protestbewegung hat das nichts mehr zu tun. Es wirkt kontraproduktiv, weil die gesamte Bewegung an Rückhalt in der Bevölkerung verlieren kann.