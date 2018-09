Gurkenernte im Gewächshaus. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Salatgurken sind in Deutschland so teuer wie schon lange nicht mehr. Der durchschnittliche Verbraucherpreis für deutsche Salatgurken lag laut Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) in der vergangenen Woche bei 1,14 Euro je Stück.



Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei die Salatgurke damit gut 130 Prozent teurer. AMI-Marktanalyst Michael Koch nannte als Grund unter anderem einen zeitgleichen Pflanzenwechsel bei gleich etlichen Erzeugern. Entsprechend falle das Angebot geringer aus.