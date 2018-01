Postmitarbeiter hatten in der Weihnachtszeit viel zu tun. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Bei der Bundesnetzagentur häuft sich die Kritik an der Post. Bundesbürger hätten im vergangenen Jahr 6.100 Beschwerden eingereicht - das seien gut 50 Prozent mehr gewesen als 2016, sagte ein Behördensprecher.



Bereits Anfang Dezember hatte die Netzagentur von vermehrten Beschwerden berichtet, damals wurde deren Anstieg auf 5.000 geschätzt. In der arbeitsintensiven Weihnachtszeit schnellte der Wert aber nach oben. Es geht um verspätete Briefe und Pakete oder Einwürfe in falsche Briefkästen.