Trifft das zu, könnten Anpassungsmaßnahmen wie höhere Deiche an der Nord- und Ostsee, höhergelegte Straßen wie in Miami oder Umsiedlungen ganzer Dörfer wie in Fidschi nicht mehr reichen. Schon jetzt ist der Untergang von Inselstaaten wie Tuvalu in wenigen Jahrzehnten nur noch theoretisch aufhaltbar. Die Länder der Welt müssten "so schnell wie möglich raus aus den fossilen Energieträgern, insbesondere aus der Kohle", fordert Torsten Albrecht vom PIK. Nur wenn der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werde, dann könne der Meeresspiegelanstieg noch begrenzt werden.



Auch die Bundesregierung könne, so wird die Antwort auf die Anfrage zitiert, nicht sagen, inwieweit an den deutschen Küsten "mögliche Gebiete unbewohnbar sein werden", so Pronold. Und das gelte schon für die konservativen Schätzungen des Weltklimarates. Aber: Ein Arbeitskreis von Bund und Ländern arbeite bereits "an einer Strategie zum Umgang mit dem Meeresspiegelanstieg".